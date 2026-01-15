Quarto gol in campionato per Nkunku: li ha segnati tutti dal Verona in poi

Oggi alle 22:00News
di Lorenzo De Angelis

Con un po' di fortuna Christopher Nkunku trova la quarta rete del suo campionato. Il francese da quando si è sbloccato contro il Verona ha praticamente segnato in tutte le partite nelle quali ha giocato, vedi oggi e Firenze. Con il gol di oggi l'ex attaccante di Lipsia e Chelsea ha una media di un gol ogni 170 minuti in Serie A. 

LE FORMAZIONI UFFICIALI

COMO (4-2-3-1): Butez; Van Der Brempt, Ramon, Kempf, Moreno; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Paz, Baturina; Douvikas. All. Cesc Fabregas.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Leao. A disp.: Terracciano, Torriani, Odogu, Dutu, Athekame, Estupinan, Ricci, Jashari, Loftus-Cheek, Pulisic, Fullkrug, Castiello. All. Massimiliano Allegri.