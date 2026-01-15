Marelli: "Non ci sono dubbi sulla concessione del rigore e sull’inizio dell’APP”

Marelli: "Non ci sono dubbi sulla concessione del rigore e sull’inizio dell’APP”MilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 21:52News
di Manuel Del Vecchio

A fine primo tempo l'arbitro Guida ha assegnato un calcio di rigore per un fallo di Kempf su Rabiot. Proteste dei giocatori del Como per un presunto fallo di Saelemaekers ad inizio azione. Luca Marelli, commentatore arbitrale di DAZN, analizza così l'episodio:

“Sul rigore il contatto c’è stato, anca contro anca. Rabiot ha accentuato ma Kempf è stato fuori tempo, il rigore c’è. Sul contratto a centrocampo: non ci sono falli. Saelemaekers non muove la gamba verso l’avversario, c’è un incrocio di gambe dovuto alla dinamica. Non ci sono dubbi sulla concessione del rigore e sull’inizio dell’APP”.