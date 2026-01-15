Questa sera a Como Rabiot festeggia la presenza numero 500 da professionista

Questa sera a Como Rabiot festeggia la presenza numero 500 da professionistaMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 21:40News
di Lorenzo De Angelis

In occasione di Como-Milan Adrien Rabiot ha tagliato un traguardo importante nella sua carriera da giocatore. Quella di stasera, infatti, è la presenza numero 500 da progessionista per il centrocampista francese, che in carriera ha vestito la maglia di Paris Saint Germain (227 presenze), Juventus (212 presenze), Marisglia (32 presenze), Tolosa (13 presenze) e Milan. 

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI COMO-MILAN

COMO (4-2-3-1): Butez; Van Der Brempt, Ramon, Kempf, Moreno; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Paz, Baturina; Douvikas. All. Cesc Fabregas.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Leao. A disp.: Terracciano, Torriani, Odogu, Dutu, Athekame, Estupinan, Ricci, Jashari, Loftus-Cheek, Pulisic, Fullkrug, Castiello. All. Massimiliano Allegri.