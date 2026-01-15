COM-MIL (1-1): Nkunku pareggia su rigore! Ma che brivido

COM-MIL (1-1): Nkunku pareggia su rigore! Ma che brividoMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 21:32News
di Manuel Del Vecchio

Pareggio Milan al minuto 46 su calcio di rigore. Penalty concesso per un fallo di Kempf su Rabiot, bravo ad inserirsi in area. Sul dischetto si presenta Nkunku nonostante Leao volesse calciare lui: Allegri dalla panchina ha fato disposizioni chiare.

Il francese calcia forte, di collo, quasi centrale: Butez intercetta ma non trattiene e la palla va in porta. Pareggio rossonero allo scadere dopo un primo tempo di grandissima difficoltà. Ma i rossoneri sono vivi!