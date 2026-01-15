Como-Milan, non ci sarà la Curva Sud Milano: il motivo
La Curva Sud Milano, attraverso una nota sui propri canali social, nelle scorse settimane ha comunicato che non sarà presente questa sera in occasione di Como-Milan:
"Il Como ha deciso di seguire il pessimo esempio della Juventus, istituendo da quest’anno un proprio circuito di vendita per il Settore Ospiti con obbligo di registrazione al sito della società lariana, con conseguenti problematiche nel riconoscimento delle tessere CRN.
A Firenze invece, contrariamente a quanto accaduto l’anno scorso, nonostante la capienza ridotta per lavori, alla tifoseria organizzata non verrà riservato nessuno dei circa 300 tagliandi del Settore Ospiti, rendendo di fatto impossibile ai gruppi l’organizzazione della trasferta.
Per questi motivi la tifoseria organizzata diserterà entrambe le trasferte in attesa che “la commissione” istituita dalla Lega Serie A si decida ad uniformare le modalità di vendita, imponendo un tetto al prezzo come fatto dall’UEFA in Europa".
