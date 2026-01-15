COM-MIL (1-0): Kempf segna tutto solo in area di porta, Maignan non esce

di Manuel Del Vecchio

Gol del Como su schema da calcio d'angolo al decimo minuto. Palla battuta corta e cross dall'angolo sinistro dell'area di rigore, con Kempf che salta tutto solo dentro l'area di porta sovrastando Fofana: malissimo Maignan che è rimasto nuovamente piantato con i piedi sulla linea di porta. Ennesima indecisione in uscita del portiere rossonero su questi cross ed il Como passa in vantaggio.