Traguardo importante per Gabbia: stasera 100 partite in Serie A
Manca sempre meno a Como-Milan, gara valida per il recupero della 16^ giornata di Serie A. Tra i titolari rossoneri spicca il nome di Matteo Gabbia, ormai leader del reparto difensivo milanista. Inoltre, per Matteo la partita di questa sera contro il Como sarà la 100esima in Serie A con la maglia del Milan. Un bel traguardo per un giocatore e ragazzo sempre affidabile.
Queste le formazioni ufficiali di Como-Milan, match valido per il recupero della sedicesima giornata di Serie A.
LE FORMAZIONI UFFICIALI
COMO (4-2-3-1): Butez; Van Der Brempt, Ramon, Kempf, Moreno; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Paz, Baturina; Douvikas. All. Cesc Fabregas.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Leao. A disp.: Terracciano, Torriani, Odogu, Dutu, Athekame, Estupinan, Ricci, Jashari, Loftus-Cheek, Pulisic, Fullkrug, Castiello. All. Massimiliano Allegri.
DOVE VEDERE COMO-MILAN
Data: giovedì 15 gennaio 2026
Ora: 20.45
Stadio: Giuseppe Sinigaglia di Como
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision
Web: MilanNews.it
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan