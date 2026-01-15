De Winter: "A sinistra cambia solo la posizione, l'importante è giocare e aiutare la squadra"

Koni De Winter, oggi titolare al posto di Pavlovic, è stato intervistato da DAZN prima di Como-Milan. Le sue dichiarazioni:

Il Como pressa molto i difensori…

“Come ogni partita, difendiamo di squadra e proviamo a non subire gol: oggi non sarà diverso”.

Oggi giochi a sinistra, al post di Pavlovic. Cosa cambia?

“Cambia il posto, però il calcio rimane il calcio con i suoi spazi e la palla. Cambia solo la posizione, cerco di fare il mio, l’importante è che gioco e che posso aiutare la squadra”