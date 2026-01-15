De Winter a Milan TV: "Como squadra forte, ma noi siamo il Milan. In difesa posso giocare ovunque"

Intervenuto così nel pre partita di Como-Milan, il difensore del Milan Koni De Winter ha voluto analizzare la gara di questa sera, cruciale per il percorso dei rossoneri in questo campionato. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di Milan TV:

Sulla sfida contro il Como

"E' una partita difficile, ma noi siamo il Milan e quindi sarà complicato anche per loro. Per noi è una gara da vincere, giochiamo sempre per questo".

In difesa al posto di Pavlovic

"Mi trovo bene, posso aiutare la squadra in ogni ruolo. Cerco sempre di aiutare la squadra e di farmi trovare pronto".

Queste le formazioni ufficiali di Como-Milan, match valido per il recupero della sedicesima giornata di Serie A.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

COMO (4-2-3-1): Butez; Van Der Brempt, Ramon, Kempf, Moreno; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Paz, Baturina; Douvikas. All. Cesc Fabregas.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Leao. A disp.: Terracciano, Torriani, Odogu, Dutu, Athekame, Estupinan, Ricci, Jashari, Loftus-Cheek, Pulisic, Fullkrug, Castiello. All. Massimiliano Allegri.