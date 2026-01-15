Reijnders ricorda: "Una volta mia moglie mi chiese: ‘Possiamo andare a cena fuori giovedì?’. Io le risposi: 'Sei pazza?! Sabato c'è il derby!'"

In vista del prossimo derby di Manchester, il centrocampista del City Tijjani Reijnders è stato intervistato dal "The Times". L'olandese, tra le altre cose, ha parlato anche di com'era l'avvicinamento al derby di Milano. Le sue parole:

“Tutto ciò che riguarda il derby di Milano è intenso. Ricordo che un anno mia moglie mi chiese: ‘Possiamo andare a cena fuori giovedì?’. Io le risposi: 'Sei pazza?! Sabato c'è il derby! Non possiamo andare a cena fuori'. Tutto ciò che riguarda la preparazione, l'esperienza, è così intenso".

E prima del derby con lo United uscirai a cena?

“No, terrò un profilo basso. Lo United riceverà nuova energia dal cambio allenatore. Hanno avuto molti cambiamenti e i loro giocatori vorranno dimostrare qualcosa ai loro tifosi, quindi dobbiamo essere pronti e non possiamo davvero sottovalutarli”.