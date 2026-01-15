VIDEO MN - Arrivato al Sinigaglia il pullman del Milan

Oggi alle 19:27News
di Manuel Del Vecchio

In questi istanti è arrivato allo stadio Sinigaglia il pullman del Milan, dove alle 20.45 ci sarà il fischio d'inizio della sfida contro il Como di Fabregas.

Allegri ha ritrovato tra i convocati anche Fullkrug, con il tedesco che a sorpresa si è messo a disposizione stringendo i denti dopo l'infrazione alla falange del piede sofferta contro la Fiorentina.