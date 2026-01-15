Ganz: "Il Var toglie il bello del calcio. Segni ma non puoi sfogarti"

Maurizio Ganz è stato ospite sul canale Youtube di Carlo Pellegatti.

I corner a zona e il Milan prende gol, ti convince?

"Io la faccio, ma si deve marcare. Bisogna prendere la palla. La palla a volte è in una via di mezzo, lì bisogna lavorarci. Gol così non si devono prendere".

Var e arbitri.

"La vivrei male, devi sempre aspettare minuti quando segni. Il gol è gol ma non puoi sfogarti, non ci sono mai gol chiari. Questo Var lo soffro ma mi sarebbe piaciuto giocarci, tanti gol che ho fatto in fuorigioco magari sarebbero stati regolari. O me li avrebbero tolti, aiuta ma toglie il bello del calcio. Quell'esplosione con i tifosi".

I capelli biondi dopo la vittoria del campionato.

"Anche mio padre fece i baffi biondi, una promessa che facemmo prima. Ci prendemmo in giro, ma con lo scudetto si meritava di farlo".

Sulle punizioni, come si può essere più pericolosi?

"Zico batteva 100 punizioni ad allenamento, ed era Zico. Ci vuole la qualità tecnica per batterli, forse nel Milan non c'è quello che può batterli. Leonardo o Boban le battevano e si allenavano per batterle, poi facevano gol. Se ti alleni è chiaro che diventi più bravo tecnicamente. Poi il piede o ce l'hai o non ce l'hai".