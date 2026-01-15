Milan-Parma: non c'è ancora una data ma i biglietti sono già in vendita

vedi letture

Nel match valido per la 26ª giornata di Serie A il Milan affronterà il Parma a San Siro. Sarà lo scontro numero 74 tra le due squadre: il bilancio vede 38 vittorie rossonere, 17 successi gialloblù e 18 pareggi.

DATA E ORA

La data e l'ora della partita di Serie A tra Milan e Parma non sono ancora state definite.

BIGLIETTI

I biglietti per Milan-Parma sono disponibili online su booking.acmilan.com, al Ticket Office di Casa Milan, al Flagship Store di via Dante e sui circuiti VivaTicket secondo la seguente modalità:

Fase Abbonati: dalle ore 15.00 di martedì 13 gennaio e fino alle 23.59 di giovedì 15 gennaio, ogni abbonato alla stagione 25/26 potrà acquistare fino a 4 biglietti nei settori disponibili, con listino dedicato.

Fase Milan Club: dalle ore 15.00 di mercoledì 14 gennaio alle 23.59 di giovedì 15 gennaio, ogni affiliato Milan Club inserendo il proprio codice "Tessera Socio Milan Club" potrà acquistare fino a 4 biglietti, tutti intestati a titolari di "Tessera Socio Milan Club", con listino dedicato.

Vendita libera: dalle ore 15.00 di venerdì 16 gennaio e fino a esaurimento delle disponibilità.

PREZZI E PROMOZIONI

Il prezzo dei biglietti per Milan-Parma parte da 9€. Già a partire dalla fase abbonati, gli Under 30 potranno usufruire di tariffe dedicate in alcune zone dello stadio.

MATCHDAY UPGRADES

Rendi ancora più speciale la tua esperienza a San Siro aggiungendo al biglietto i nostri nuovi servizi:

Fast Track: consente di evitare le code agli ingressi di San Siro, accedendo più rapidamente tramite un varco dedicato. Il prezzo di acquisto del Fast Track parte da 5€ e può essere acquistato fino al fischio d'inizio, in alcuni settori selezionati.

Casa Milan Hospitality Experience: offre la possibilità di vivere una intera giornata a tinte rossonere. Al prezzo di 38€, Casa Milan Hospitality Experience include il pre-partita nell'headquarter del Club, con tour del Museo Mondo Milan e servizio food & beverage presso Casa Milan Bistrot.

Sia Fast Track che Casa Milan Hospitalty Experience possono essere acquistati dai tifosi già in possesso di un titolo d'accesso allo stadio.

TIFOSI CON DISABILITÀ

Il biglietto per Milan-Parma ha un costo di 25€, comprensivo del titolo d'accesso per il tifoso con disabilità e per il suo accompagnatore maggiorenne. Per accedere alla vendita, che sarà disponibile nelle prossime settimane, è necessario registrarsi o effettuare l'accesso al portale dedicato, seguendo le istruzioni riportate al seguente link.