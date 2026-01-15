VIDEO - Chukwueze, ma che rigore è? Il nigeriano sbaglia, poi passa il Marocco

vedi letture

Il Marocco batte 4-2 la Nigeria ai rigori e vola in finale di Coppa d'Africa, dove domenica affronterà il Senegal. Brutta serata per Chukwueze, giocatore del Milan in prestito al Fulham, che ha sbagliato malamente il penalty nonostante fosse entrato appositamente per batterlo al termine dei tempi supplmementari.