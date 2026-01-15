Coppa d'Africa: Nigeria battuta ai rigori, Marocco in finale con il Senegal

(ANSA) - RABAT, 15 GEN - Il Marocco ha battuto la Nigeria ai rigori (4-2) e domenica 18 gennaio giocherà la finale della Coppa d'Africa contro il Senegal, che nell'altra semifinale ha eliminato l'Egitto. La partita si era chiusa sullo 0-0 dopo 120' di gioco. Decisive per il Marocco le parate del portiere Bono. (ANSA).