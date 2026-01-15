Ganz: "Allegri fa capire allo spogliatoio l'importanza di indossare la maglia del Milan"

Maurizio Ganz è stato ospite sul canale Youtube di Carlo Pellegatti.

La questione tecnica.

"La più importante, le grandi quadre vincono quando sbagliano poco. Più sbagliano e più fanno emergere la qualità degli avversari. Con il Como devi giocartela tecnicamente, sbagliare il meno possibile e segnare quando hai occasioni. Se poi vai in vantaggio ti metti in una condizione buona, se sono sullo 0-0 il Como può metterti in difficoltà".

Sul gol sbagliato da Pulisic.

"Credo che stia dimostrando una grande classe, aspettavamo altri giocatori invece lui è sempre pronto. Poi sbaglia come sbagliano tutti, ma abbiamo trovato un giocatore da vecchio cuore Milan. Sbaglia ma sbaglia poco, il più delle volte è al momento giusto pur non essendo una punta".

Cosa ti piacerebbe prendere di regalo da Allegri?

"Questa sua compattezza di squadra, mette a posto lo spogliatoio. Fa capire allo spogliatoio l'importanza di indossare la maglia del Milan. Compattezza di squadra, difensiva, in mezzo al campo. Si inventa situazioni tattiche per ogni tipo di giocatore".