Ganz: "Del Como mi piace tutto, ha giocatori funzionali all'allenatore"

Maurizio Ganz è stato ospite sul canale Youtube di Carlo Pellegatti.

Sul Como, cosa ti piace di più?

"La cosa più importante è giocare in Italia, questo è fondamentale. Il Como mi piace in tutto, ha intrapreso un cammino importante con un allenatore che fa giocare bene a calcio. Il Como ha speso tanto su giocatori giovani spesso sconosciuti ma che sono talentuosi. Funzionali. Come dovrebbe averli ogni squadra. Il Como ha intrapreso un cammino importante, sta facendo vedere tutte le sue caratteristche. Partita interessante, il Milan dovrà sfornare una prestazione di grande livello".

Come imposteresti conoscendo pregi e difetti del Como?

"Il Como vuole fare la partita, la palla ce l'ha il Como. Ti fa uscire, quando sbagli ti incastrano con giocate dentro per poi trovare giocatori che possono mettere in difficoltà. Ci vuole coraggio, pazienza, qualità tecnica e di palleggio. Sotto questo aspetto il Milan non ha problemi con alcuna squadra, ma la qualità del gioco deve essere al 100%. A differenze di altre squadre dove te la puoi giocare in altre maniere. La gestione tecnica farà la differenza".