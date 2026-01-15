Verso Como-Milan, rossoneri imbattuti nelle ultime 13 sfide in A: le statistiche

Verso Como-Milan, rossoneri imbattuti nelle ultime 13 sfide in A: le statistiche
Oggi alle 16:00News
di Federico Calabrese

Tutto pronto per Como-Milan. Il club rossonero è rimasto imbattuto nelle ultime 13 sfide contro il Como in Serie A (8 vittorie e 5 pareggi), con uno score di 22-6. L'ultimo successo dei lariani contro i rossoneri nel massimo campionato risale al 13 gennaio 1985 (2-0 al Meazza con gol di Gianfranco Matteoli e Pasquale Bruno).

COMO-MILAN, LA PROBABILE FORMAZIONE

16 Maignan
23 Tomori 46 Gabbia 5 De Winter
56 Saelemaekers 19 Fofana 19 Modric 12 Rabiot 33 Bartesaghi
18 Nkunku 10 Leao
A disposizione: 1 Terracciano, 96 Torriani, 27 Odogu, 24 Athekame, 2 Estupinan, 4 Ricci, 30 Jashari, 8 Loftus-Cheek, 11 Pulisic, 9 Fullkrug.
Allenatore: Massimiliano Allegri

LA SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: Guida 
Assistenti: Lo Cicero - Yoshikawa 
IV Uomo: Pairetto 
VAR: Doveri
AVAR: Di Paolo 

DOVE VEDERE COMO-MILAN
Data: giovedì 15 gennaio 2026
Ora: 20.45
Stadio: Giuseppe Sinigaglia di Como
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision
Web: MilanNews.it