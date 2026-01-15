L'Udinese patteggia sul caso Mandragora: multe per club e dirigenti

(ANSA) - ROMA, 15 GEN - L'Udinese patteggia per il caso plusvalenze legato al trasferimento di Rolando Mandragora. Dopo il deferimento della Procura Federale, notificato lo scorso dicembre, il Tribunale Federale Nazionale della FIGC ha messo fine al procedimento disciplinare legato alla presunta plusvalenza fittizia realizzata con il passaggio del centrocampista tra Juventus e Udinese nel 2018. Il Tribunale Federale Nazionale, lette le proposte di accordo delle parti in causa, ha ritenuto corretta "la qualificazione dei fatti e congrue le sanzioni proposte, dichiarando efficaci gli accordi e disponendo la chiusura del procedimento", stabilendo un'ammenda di 10.700 euro per l'Udinese, così come per i due dirigenti coinvolti, il vice presidente Stefano Campoccia e il dg Franco Collavino e dichiarando chiuso il procedimento.

Nessuna penalizzazione di punti, quindi, per la società friulana in classifica. (ANSA).