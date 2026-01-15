Debacle totale Arbeloa: il Real Madrid cerca già un nuovo tecnico

(ANSA) - ROMA, 15 GEN - Il Real Madrid è già alla ricerca di un nuovo allenatore. L'esordio di Alvaro Arbeloa sulla panchina delle merengues è stato segnato dalla amara eliminazione dalla Coppa di Spagna: un debutto choc che ha portato subito i vertici del Madrid a mettere in discussione il tecnico chiamato a sostituire in corsa l'esonerato Xabi Alonso. Secondo la stampa spagnola è già scattata la ricerca di un tecnico e diversi sono stati contattati per la prossima stagione. "È una farsa, è ridicolo, siamo lo zimbello di tutti" scrivono i media, che come il Mundo deportivo parlano di "Real Madrid polveriera". Insomma l'addio di Xabi non ha sortito l'effetto sperato.

Nonostante Arbeloa non abbia avuto il tempo per entrare in sintonia con le tattiche di gioco della squadra, le scelte fatte dal tecnico contro l'Albacete hanno sollevato molti dubbi. Pertanto molti ritengono che l'esperimento non durerà a lungo e che Arbeloa sia una scelta a tempo, e che l'allenatore per la prossima stagione sarà un altro. "La vita continua uguale, o peggio" il titolo di apertura di As, mentre Marca scrive 'Debacle totale'. (ANSA).