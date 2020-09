acmilan - Milan-Brescia in diretta su App e Milan TV

Dopo i convincenti successi ottenuti contro Novara, Monza e ultimo il Vicenza, la squadra di Mister Pioli è pronta a tornare in campo per l'ultimo impegno amichevole contro il Brescia. Una gara da affrontare con la massima concentrazione, visto l'imminente Preliminare di Europa League - in programma giovedì 17 settembre, ore 20.00 - contro lo Shamrock Rovers.

Per prepararsi al meglio, dunque, spazio alla sfida contro il Brescia al Centro Sportivo Vismara. L'appuntamento per tutti i nostri tifosi e gli appassionati è per sabato 12 settembre alle ore 17.00, con diretta esclusiva su AC Milan Official App, Milan TV e DAZN.