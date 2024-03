Adli sui social festeggia la vittoria: "Forza Milan sempre"

Yacine Adli anche ieri sera contro lo Slavia Praga è partito titolare. Il centrocampista francese al termine della gara, sul suo profilo social, ha commentato così la vittoria per 4-2 dei rossoneri: "Forza Milan Sempre!". Con i consueti cuori rossoneri ad accompagnare il tutto. Il Milan si porta così a casa il primo round degli ottavi di finale in attesa del ritorno a Praga giovedì prossimo. Adli a Milan Tv ieri ha dichiarato, nel post gara: "Volevamo fare un altro gol, la partita ci ha dato la possibilità con l'uomo in più, volevamo farne il più possibile. Siamo più due sopra, la partita là sarà tosta, dobbiamo mostrare mentalità. Chi avrà più co****ni vincerà"

Poi ha anche aggiunto: "Serve forza, vigore, quando scendo in campo metto tutto quello che ho, con questo club deve essere sempre così". Sotto il post Instagram di Yacine Adli.