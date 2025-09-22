Allegri a MTV su Gimenez: "Ha avuto occasioni da gol, magari domani segnerà"

vedi letture

Massimiliano Allegri ha parlato a MilanTV alla vigilia della sfida di Coppa Italia contro il Lecce.

Su Gimenez.

"Ha fatto buone prestazioni, ha avuto occasioni da gol, in questo momento non ha ancora fatto gol magari domani potrà farli".