Allegri a MTV su Gimenez: "Ha avuto occasioni da gol, magari domani segnerà"MilanNews.it
Oggi alle 19:10News
di Federico Calabrese

Massimiliano Allegri ha parlato a MilanTV alla vigilia della sfida di Coppa Italia contro il Lecce.

Su Gimenez.

"Ha fatto buone prestazioni, ha avuto occasioni da gol, in questo momento non ha ancora fatto gol magari domani potrà farli".