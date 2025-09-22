Allegri a MTV verso Milan-Lecce: "Formazione? Valuterò le condizioni di tutti e sceglierò"

Oggi alle 18:20News
di Federico Calabrese

Massimiliano Allegri ha parlato a MilanTV alla vigilia della sfida di Coppa Italia contro il Lecce.

Sulla formazione.

"Indipendentemente da chi gioca, domani scenderà in campo la miglior formazione per affrontare il Lecce. E' un obiettivo nostro, di tutti, Oggi valuterò le condizioni di tutti e domani sceglierò".