Allegri confida in Gimenez: "Contro il Bologna mi è piaciuto, deve stare sereno perchè il gol arriverà"
MilanNews.it
Queste le dichiarazioni di Massimiliano Allegri nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Udinese-Milan. Per il tecnico livornese, il rendimento del Bebote non è un problema: ecco un estratto delle sue parole oggi in conferenza a Milanello:
Su Gimenez
"Ha avuto tante occasioni contro il Bologna, però mi è piaciuto perchè ha lottato per i suoi compagni e corso molto, deve stare sereno perché ha sempre fatto gol e i gol li farà".
DOVE VEDERE UDINESE-MILAN
Data: sabato 20 settembre 2025
Ora: 20.45
Stadio: Bluenergy Stadium
TV: Dazn, Zona DAZN, Sky, Now TV, Tim Vision
Web: MilanNews.it
DESIGNAZIONE ARBITRALE UDINESE-MILAN
Arbitro: Doveri di Roma1
Assistenti: Cecconi e Scatragli
IV uomo: Di Marco
VAR: Meraviglia
AVAR: Maresca
Pubblicità
News
Orlando su Udinese-Milan: "Per i rossoneri fondamentale vincere, ma non dimentichiamoci dell'assenza di Leao.."
Le più lette
2 Ganz racconta il suo trasferimento al Milan: "Su di me anche il Lecce, ma decisi di andare al Milan perchè volevo godermi Milano"
01/09 Prima sorpresa: l’Inter battuta dall’Udinese. A punteggio pieno Napoli, Juventus, Roma e Cremonese
Primo Piano
Allegri mette tutti sull'attenti: "Domani bisogna accendere l'interruttore altrimenti ci facciamo del male"
Luca SerafiniEppure il segreto è in difesa... Al Var dialoghi da bar. Gimenez pensi a De Ketelaere. Le rinunce della Curva. A San Donato ci credono ancora. Per chi tifa Abatantuono?
Franco OrdineQuel pasticciaccio della telefonata. Al lavoro per riportare la Curva Sud. Galliani a San Siro non è una sorpresa
Carlo PellegattiLe praterie. Modric capo cordata. Galliani, il Mbappé dei dirigenti. L'invito di Infantino. La giacca di Allegri
Milan, l'estate della rivoluzione a centrocampo: negli ultimi anni il reparto non è mai stato così completo
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com