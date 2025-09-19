Allegri confida in Gimenez: "Contro il Bologna mi è piaciuto, deve stare sereno perchè il gol arriverà"

Queste le dichiarazioni di Massimiliano Allegri nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Udinese-Milan. Per il tecnico livornese, il rendimento del Bebote non è un problema: ecco un estratto delle sue parole oggi in conferenza a Milanello:

Su Gimenez

"Ha avuto tante occasioni contro il Bologna, però mi è piaciuto perchè ha lottato per i suoi compagni e corso molto, deve stare sereno perché ha sempre fatto gol e i gol li farà".

DOVE VEDERE UDINESE-MILAN

Data: sabato 20 settembre 2025

Ora: 20.45

Stadio: Bluenergy Stadium

TV: Dazn, Zona DAZN, Sky, Now TV, Tim Vision

Web: MilanNews.it

DESIGNAZIONE ARBITRALE UDINESE-MILAN

Arbitro: Doveri di Roma1

Assistenti: Cecconi e Scatragli

IV uomo: Di Marco

VAR: Meraviglia

AVAR: Maresca