Allegri: "Domani sera bisogna accendere interruttore altrimenti ci facciamo del male"

Queste le dichiarazioni di Massimiliano Allegri nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Udinese-Milan.

La squadra è guarita?

"Questo lo dirà il campo. Domani è un test molto importante per noi. Non è che per due partite vinte siamo diventati tutti bravi e belli. Domani sera quando inizia la partita bisogna accendere l'interruttore altrimenti ci facciamo del male, soprattutto contro una squadra come l'Udinese. Durante una stagione ci sono quattro partite-snodo, domani è molto importante: va affrontata con grande senso di responsabilità, facendo una partita di grande compattezza e tecnica. Ci saranno pochi spazi, dovremo affrontare le occasioni che avremo: va alzata la percentuale delle occasioni sfruttate, al momento è molto bassa. Bisogna essere pronti".