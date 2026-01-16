Allegri e il rigore tirato da Nkunku: "Qualcosa mi diceva che per Leao non era la serata giusta per calciarlo"

Massimiliano Allegri, dopo il successo in casa del Como, ha parlato così a Sportmediaset:

Una vittoria di pazienza, resilienza, filosofie.

"Sapevamo che il Como è una squadra che gioca bene a calcio, bene allenata. Noi abbiamo caratteristiche diverse, abbiamo un obiettivo ben chiaro che è quello di arrivare nelle prime 4. Ci sono momenti in cui devi adattarti alla partita e sporcarla, i ragazzi sono stati bravi".

Una vittoria di squadra?

Ci sono partite sporche, si vincono anche così. Devi difendere come abbiamo fatto noi, abbiamo concesso molti tiri in porta, nel secondo tempo anche con squadra schierata. Vincere qui non era facile, è la prima volta che perdono in casa. Il Como è prima per possesso palla, contrasti vinti, terza per falli fatti. Molto difficile, ha buoni giocatori e un ottimo allenatore".

Sul rigore, hai deciso tu su Nkunku?

"Qualcosa mi diceva che per Leao non era la serata giusta per calciarlo".