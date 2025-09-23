Allegri: "Leao lo valuteremo giovedì e venerdì e poi decideremo se potrà essere o meno a disposizione per il Napoli"
(ANSA) - MILANO, 22 SET - "Leao domani assolutamente non ci sarà. Lo valuteremo giovedì e venerdì e poi decideremo se potrà essere o meno a disposizione per il Napoli. Nkunku sta meglio, potrebbe anche partire dall'inizio. Domani è un'occasione per vedere chi ha giocato meno, ma è un'occasione per andare avanti e passare il turno": lo dice il tecnico del Milan Massimiliano Allegri a Mediaset alla vigilia della sfida contro il Lecce valida per i sedicesimi di Coppa Italia. "Domani è una competizione diversa dal campionato, è una gara da dentro o fuori.
Non ci sono nemmeno i supplementari, quindi non dobbiamo arrivare ai rigori che sono una lotteria. Vincere non è mai facile, dovremo avere il giusto approccio", avverte Allegri. Il Milan è reduce dalla vittoria contro l'Udinese ma domenica sfiderà il Napoli a San Siro, probabile quindi un po' di turnover per i rossoneri. (ANSA).
