Allegri sul rientro di Leao: "Lo valuteremo giovedì e venerdì, poi decideremo per il Napoli"

vedi letture

Alla vigilia della gara di Coppa Italia contro il Lecce in programma domani sera a San Siro, Massimiliano Allegri, che non sarà in panchina in quanto dovrà scontare la seconda giornata di squalifica che aveva rimediato ai tempi della Juventus, ha dichiarato ai microfoni di SportMediaset:

Sul vivere la partita dalla tribuna: "La vivi in maniera diverso, vedere la partita dalla tribuna è diverso. Speriamo che sia l'ultima volta, perchè non posso permettermi di nuovo di stare in tribuna"

Sul rientro di Leao: "Domani assolutamente no. Lo valuteremo giovedì e venerdì e poi decideremo se potrà essere o meno a disposizione per il Napoli".

