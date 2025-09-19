Allegri sul VAR: "Errori ci sono stati e ce ne saranno. Roba oggettiva, c'è da migliorare"

Queste le dichiarazioni di Massimiliano Allegri nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Udinese-Milan.

Come si può migliorare il VAR?

"Non so su cosa bisogna migliorare, posso solo dire che il VAR è uno strumento che ha diminuito l'errore all'interno della partita. È normale che il VAR in tante situazioni è soggettivo. Gli errori ci sono stati, ci sono e ci saranno ancora. È normale. La situazione a cui mettere mano è quando c'è un fuorigioco oggettivo e poi c'è un calcio d'angolo: è una roba oggettiva e c'è da migliorare. Io faccio fatica a mettere la formazione in campo, devono pensarci loro a farlo diventare più oggettivo possibile".