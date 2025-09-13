Allegri sulla rosa del Milan: "Ha il numero giusto di giocatori per poter affrontare la stagione"
Queste le dichiarazioni di Max Allegri nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Milan-Bologna.
Rosa corta?
"La rosa ha il numero giusto di giocatori per poter affrontare la stagione. 19 giocatori di movimento più dei giovani dell'U23 che sono bravi e hanno la possibilità di lavorare con noi e di crescere".
Punto infortunati:
"Leao ha un problema al soleo. Elongazione o stiramento non cambia niente, è un muscolo pericoloso. Non ci sarà domani, non ci sarà secondo me ad Udine, secondo me lo vedremo col Napoli. Il soleo è un muscolo pericoloso. Estupinan sta bene, ha anche recuperato dal jet lag. Pulisic sta bene, non ha nessun problema alla mano. Gli altri stanno tutti bene, abbiamo infortunati solo Leao e Jashari, che aspettiamo con i tempi giusti".
