Allegri verso il Lecce: "Gara da dentro o fuori, servirà il giusto approccio"
Alla vigilia della gara di Coppa Italia contro il Lecce in programma domani sera a San Siro, Massimiliano Allegri, che non sarà in panchina in quanto dovrà scontare la seconda giornata di squalifica che aveva rimediato ai tempi della Juventus, ha dichiarato ai microfoni di SportMediaset:
Sulla Coppa Italia: "Domani è una competizione diversa dal campionato, è una gara da dentro o fuori. Non ci sono nemmeno i supplementari, quindi non dobbiamo arrivare ai rigori che sono una lotteria. Vincere non è mai facile, dovremo avere il giusto approccio".
Su Nkunku: "Sta meglio, potrebbe anche partire dall'inizio. Domani è un'occasione per vedere chi ha giocato meno, ma è un'occasione per andare avanti e passare il turno".
