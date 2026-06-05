News Allenatore Milan, la corsa è a due tra Glasner e Pochettino

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La corsa per la panchina del Milan si è ridotta ormai a due nomi: da una parte Oliver Glasner, dall'altra Mauricio Pochettino

Il Milan è ancora senza allenatore. Undici giorni fa Gerry Cardinale, dopo un lungo confronto con Zlatan Ibrahimovic e Massimo Calvelli, ha optato per fare piazza pulita a Casa Milan e Milanello. Via tutti, a partire dal tecnico Massimiliano Allegri, per poi proseguire con l'amministratore delegato Giorgio Furlani, il direttore sportivo Igli Tare e quello dell'area tecnica Geoffrey Moncada. Un repulisti generale che rimane ancora tale, dal momento che non sono stati individuati o ufficializzati sostituti fino a questo momento. Per quanto riguarda la panchina la corsa è a due tra Mauricio Pochettino e Oliver Glasner.

MILAN, CORSA A DUE TRA GLASNER E POCHETTINO

Anche la redazione di MilanNews.it può confermare quanto sta emergendo nelle ultime ore: per quanto riguarda la panchina del Milan, rimane una corsa a due. Da una parte c'è Oliver Glasner, tecnico austriaco che è promosso in particolare da Ralf Rangnick ma che il club rossonero, dopo averlo incontrato negli scorsi giorni per 6 ore, potrebbe decidere di ingaggiare anche senza il CT dell'Austria come direttore tecnico; dall'altra c'è Mauricio Pochettino con cui ci sono stati alcuni incontri negli scorsi giorni e che arriverebbe solo dopo la fine del Mondiale con gli Stati Uniti. La decisione, che è già in ritardo, dovrebbe arrivare entro la settimana prossima.

di Pietro Mazzara