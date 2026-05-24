Ambrosini: "Il risultato di questa sera determinerà tanto, non solo dal punto di vista economico ma anche quello delle decisioni"
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Milan-Cagliari sarà decisiva per tante cose, dall'aspetto economico a quello sportivo: il pensiero di Massimo Ambrosini nel pre partita
Giornata di incontri per Gerry Cardinale (QUI tutta la nostra ricostruzione), in attesa di sapere se il Milan l'anno prossimo giocherà o meno la Champions League. La sfida di stasera col Cagliari è fondamentale non solo dal punto di vista economico, ma soprattutto per la programmazione. La pensa così anche Massimo Ambrosini, inviato a San Siro per DAZN.
MILAN-CAGLIARI, LE DICHIARAZIONI DI AMBROSINI
"Le strategie dipendono da cosa succederà qui dietro (in campo, ndr). Ricordiamoci l’anno scorso che la sconfitta in Coppa Italia ha determinato l’umore per la scelta del Direttore Sportivo, che ad un certo punto sembrava non dovesse più arrivare. Il risultato di questa sera determinerà tanto, non solo dal punto di vista economico ma anche quello delle decisioni".
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Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato.
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