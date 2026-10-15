Amorim sulla partita di Cisse: "Sono felice per lui, ma ha giocato partite migliori"

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Un estratto delle parole e considerazioni dell'allenatore del Milan Ruben Amorim dopo la vittoria dei rossoneri in Europa League contro il Salisburgo

Le considerazioni del tecnico rossonero Ruben Amorim in conferenza stampa dopo la netta vittoria contro il Salisburgo. Questo un breve estratto del pensiero del tecnico portoghese sulla prestazione di Alphadjo Cisse:

"Alpha non è la mia intuizione, il club ha comprato Cisse prima che io arrivassi. Il club ha visto la stessa cosa che ho visto io. Lui ha avuto partite migliori. È stato bravo nell'area di rigore, ma penso che abbia avuto partite migliore nel controllare la palla, negli uno contro uno. Sono contento per lui, ma da domani dobbiamo cominciare a preparare la partita contro l'Atalanta".