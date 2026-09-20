Amorim sotto pressione? Pastore: "Conte in queste cose ci ha sguazzato per 15 anni, Amorim non lo so..."

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Le considerazioni di Giuseppe Pastore sul momento delicato di Ruben Amorim e del suo Milan

La situazione del Milan e di Ruben Amorim potrebbe, improssivamente inclinarsi. Infatti, dopo la brutta figura contro il Benfica, i rossoneri dovranno cercare riscatto stasera in Serie A contro il Lecce. Già sotto pressione sembrerebbe essere il tecnico milanista. Così, durante la trasmissione Vamos! di DAZN il giornalista Giuseppe Pastore ha commentato la situazione attuale di Amorim dopo i recenti risultati. Un estratto delle sue idee e pensiero:

"Amorim è un po' sotto pressione, ha le sue idee e, come tutti gli allenatori sotto pressione, difende le sue idee. L'ha detto lui chiaramente: ‘Le difenderò fino al costo del fallimento’, che è un'ipotesi già apocalittica. Non è ancora iniziato l'autunno e stiamo già a parlare di queste cose. Però sottolineo questa tensione che l'allenatore poi deve essere bravo a gestire. Intendo dire: Conte, per dire uno che in queste cose ci ha sguazzato per 15 anni, non ho dubbi che in questi casi avrebbe tranquillamente gestito la situazione, Amorim non lo so".