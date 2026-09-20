MN - Gerry Cardinale torna a San Siro: presente a bordocampo a seguire il riscaldamento del Milan
Apprende la redazione di MilanNews.it che dopo l'assenza in Europa League contro il Benfica, Gerry Cardinale è oggi tornato a San Siro per sostenere e seguire da vicino il Milan. Come successo nelle precedenti quattro giornate di campionato, anche oggi il proprietario rossonero, nonché numero 1 di RedBird, è a bordocampo per seguire il riscaldamento della sua squadra.
MILAN-LECCE, LE FORMAZIONI UFFICIALI
MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlović; Chukwueze, Modrić, Rabiot, Estupiñan; Pulisic, Saelemaekers; Ramos. A disp.: Terracciano P., Torriani; Bartesaghi, Diawara, Gabbia, Terracciano F., Tomori; Cisse, Comotto, Hutchinson, Jashari, Loftus-Cheek, Moreira, Musah; Camarda. All.: Amorim.
LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Siebert, Gallo; Maleh, Ilić, Coulibaly; Monteiro, Štulić, Pierotti. A disp.: Bleve, Borbei; Dembelé, Fofana, Jean, Ndaba, Scott; Dramé, Fatah, Gorter; Esteban, N'Dri, Ngom. All.: Di Francesco.
Arbitro: La Penna.
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