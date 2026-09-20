Pavlovic non si fa distrarre: "Dobbiamo pensare solo a noi stessi, lavorare di più"

Pavlovic non si fa distrarre: "Dobbiamo pensare solo a noi stessi, lavorare di più"MilanNews.it
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Oggi alle 20:46News
di Lorenzo De Angelis
Le dichiarazioni di Strahinja Pavlovic nel pre partita di Milan-Lecce

Strahinja Pavlovic, anche oggi titolare, ha parlato a DAZN nel pre partita di Milan-Lecce a San Siro. Queste le sue dichiarazioni:

Sulla classifica:

“Siamo ancora all’inizio della stagione. La cosa più importante è che dobbiamo rimanere calmi. Dobbiamo pensare solo a noi stessi, lavorare di più. Stasera è un’altra opportunità per tornare alla vittoria”.

MILAN-LECCE, LE FORMAZIONI UFFICIALI

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlović; Chukwueze, Modrić, Rabiot, Estupiñan; Pulisic, Saelemaekers; Ramos. A disp.: Terracciano P., Torriani; Bartesaghi, Diawara, Gabbia, Terracciano F., Tomori; Cisse, Comotto, Hutchinson, Jashari, Loftus-Cheek, Moreira, Musah; Camarda. All.: Amorim.

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Siebert, Gallo; Maleh, Ilić, Coulibaly; Monteiro, Štulić, Pierotti. A disp.: Bleve, Borbei; Dembelé, Fofana, Jean, Ndaba, Scott; Dramé, Fatah, Gorter; Esteban, N'Dri, Ngom. All.: Di Francesco.

Arbitro: La Penna. 