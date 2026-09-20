Ferrara difende Amorim: "Lui è per la prima volta in Italia. Anche le difficoltà della lingua...non è certamente facile"
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Le dichiarazioni dell'ex calciatore Ciro Ferrara su Ruben Amorim nel pre partita di Milan-Lecce
Ciro Ferrara, nel pre partita di Milan-Lecce su DAZN, dice la sua sul discorso tempo e pazienza per quanto riguarda gli allenatori stranieri in Italia. Ovviamente al centro del discorso c’è Ruben Amorim:
“Lui è per la prima volta in Italia. Anche le difficoltà della lingua, nella comunicazione… Non è certamente facile. L’unica cosa che mi sento di dire è che purtroppo qui, in Italia, non ti danno tanto tempo. Soprattutto quando si tratta di determinate squadre abituate a vincere. Il giudizio è vincolato al risultato, anche se ribadisco che il Milan è ampiamente in corsa e ha una grande chance”.
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