MIL-LEC (1-0): primo tempo di controllo dei rossoneri. Pulisic fa la differenza, ma poi troppo egoismo
Termina il primo tempo a San Siro: Milan in vantaggio per 1-0 grazie ad un gol superbo di Pulisic su lancio di Pavlovic al 14esimo minuto. I rossoneri hanno controllato piuttosto agevolmente il match, non subendo assolutamente nulla dalle parti di Maignan e tenendo spesso il pallone. A proposito del possesso: qualche novità c'è stata, con la costruzione affidata a Modric basso e a Gila molto largo, quasi in posizione da terzino, consentendo dunque a Chukwueze di partire un po' più stretto per tagliare il campo in diagonale. Il Milan, dopo il vantaggio, ha avuto un altro paio di occasioni per raddoppiare, ma c'è stato un po' troppo egoismo sia in Pulisic che in De Winter.
MILAN-LECCE, LE FORMAZIONI UFFICIALI
MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlović; Chukwueze, Modrić, Rabiot, Estupiñan; Pulisic, Saelemaekers; Ramos. A disp.: Terracciano P., Torriani; Bartesaghi, Diawara, Gabbia, Terracciano F., Tomori; Cisse, Comotto, Hutchinson, Jashari, Loftus-Cheek, Moreira, Musah; Camarda. All.: Amorim.
LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Siebert, Gallo; Maleh, Ilić, Coulibaly; Monteiro, Štulić, Pierotti. A disp.: Bleve, Borbei; Dembelé, Fofana, Jean, Ndaba, Scott; Dramé, Fatah, Gorter; Esteban, N'Dri, Ngom. All.: Di Francesco.
Arbitro: La Penna di Roma
Assistenti: Lo Cicero – Vecchi
IV uomo: Tremolada
VAR: Maggioni
AVAR: Santoro
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