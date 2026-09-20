La Juventus si schiera contro i suoi tifosi che hanno voltato le spalle a Sandro Mazzola

La Juventus si schiera contro i suoi tifosi che hanno voltato le spalle a Sandro MazzolaMilanNews.it
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Oggi alle 22:10News
di Antonello Gioia
Si riporta la nota ufficiale della Juventus dopo quanto successo oggi allo Stadium durante il minuto di silenzio in onore di Sandro Mazzola.

"Non c’è rivalità che possa giustificare la mancanza di rispetto durante un minuto di silenzio. Onorare la memoria e unirsi nel ricordo durante i momenti di commemorazione rappresenta una responsabilità comune che trascende appartenenze e colori": questa la nota ufficiale della Juventus dopo quanto successo oggi allo Stadium durante il minuto di silenzio in onore di Sandro Mazzola, con i tifosi della Curva juventina che hanno voltato le spalle al terreno di gioco.