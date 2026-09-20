MIL-LEC (2-0): raddoppio rossonero, ha segnato Rabiot

MIL-LEC (2-0): raddoppio rossonero, ha segnato RabiotMilanNews.it
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Oggi alle 22:06News
di Lorenzo De Angelis
Il Milan ha trovato la rete del raddoppio con Rabiot

Al minuto 62 il Milan trova la rete del raddoppio (meritato). Grazie azione della formazione di Ruben Amorim, che dopo essersi liberata del pressing del Lecce con un gran bel disimpegno Gila-Modric, alza i giri del motore buttandosi nella metà campo avversaria. Bello lo scambio tra Rabiot-Pulisic prima, Gonçalo Ramos-Rabiot poi, con il francese glaciale a tu per tu con Falcone. 

MILAN-LECCE, LE FORMAZIONI UFFICIALI

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlović; Chukwueze, Modrić, Rabiot, Estupiñan; Pulisic, Saelemaekers; Ramos. A disp.: Terracciano P., Torriani; Bartesaghi, Diawara, Gabbia, Terracciano F., Tomori; Cisse, Comotto, Hutchinson, Jashari, Loftus-Cheek, Moreira, Musah; Camarda. All.: Amorim.

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Siebert, Gallo; Maleh, Ilić, Coulibaly; Monteiro, Štulić, Pierotti. A disp.: Bleve, Borbei; Dembelé, Fofana, Jean, Ndaba, Scott; Dramé, Fatah, Gorter; Esteban, N'Dri, Ngom. All.: Di Francesco.

Arbitro: La Penna. 