MIL-LEC (2-0): raddoppio rossonero, ha segnato Rabiot
Al minuto 62 il Milan trova la rete del raddoppio (meritato). Grazie azione della formazione di Ruben Amorim, che dopo essersi liberata del pressing del Lecce con un gran bel disimpegno Gila-Modric, alza i giri del motore buttandosi nella metà campo avversaria. Bello lo scambio tra Rabiot-Pulisic prima, Gonçalo Ramos-Rabiot poi, con il francese glaciale a tu per tu con Falcone.
MILAN-LECCE, LE FORMAZIONI UFFICIALI
MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlović; Chukwueze, Modrić, Rabiot, Estupiñan; Pulisic, Saelemaekers; Ramos. A disp.: Terracciano P., Torriani; Bartesaghi, Diawara, Gabbia, Terracciano F., Tomori; Cisse, Comotto, Hutchinson, Jashari, Loftus-Cheek, Moreira, Musah; Camarda. All.: Amorim.
LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Siebert, Gallo; Maleh, Ilić, Coulibaly; Monteiro, Štulić, Pierotti. A disp.: Bleve, Borbei; Dembelé, Fofana, Jean, Ndaba, Scott; Dramé, Fatah, Gorter; Esteban, N'Dri, Ngom. All.: Di Francesco.
Arbitro: La Penna.
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