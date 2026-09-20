MIL-LEC (2-0): standing ovation per Pulisic, fuori anche Saelemaekers. Dentro Loftus e Moreira
Arrivati al minuto 70 Ruben Amorim ha deciso di mettere mano alla panchina cambiando un po' gli interpreti della sua squadra. Il tecnico portoghese ha concesso una standing ovation di San Siro a Christian Pulisic, tornato al gol dopo 266 giorni, ed ha sostituto anche Alexis Saelemaekers, autore di prestazione positiva. Al loro posto sono entrati Ruben Loftus-Cheek e Diego Moreira.
MILAN-LECCE, LE FORMAZIONI UFFICIALI
MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlović; Chukwueze, Modrić, Rabiot, Estupiñan; Pulisic, Saelemaekers; Ramos. A disp.: Terracciano P., Torriani; Bartesaghi, Diawara, Gabbia, Terracciano F., Tomori; Cisse, Comotto, Hutchinson, Jashari, Loftus-Cheek, Moreira, Musah; Camarda. All.: Amorim.
LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Siebert, Gallo; Maleh, Ilić, Coulibaly; Monteiro, Štulić, Pierotti. A disp.: Bleve, Borbei; Dembelé, Fofana, Jean, Ndaba, Scott; Dramé, Fatah, Gorter; Esteban, N'Dri, Ngom. All.: Di Francesco.
Arbitro: La Penna.
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