MIL-LEC (1-0): annullata la rete del raddoppio a Pavlovic per fuorigioco

MIL-LEC (1-0): annullata la rete del raddoppio a Pavlovic per fuorigiocoMilanNews.it
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Oggi alle 22:01News
di Lorenzo De Angelis
Il Milan aveva trovato la rete del raddoppio con Pavlovic, annullata però per fuorigioco

Al minuto 56 il Milan aveva trovato la rete del raddoppio dopo aver chiuso nella propria area di rigore il Lecce per qualche minuto. Bel cross di Rabiot dalla trequarti per Pavlovic, che indisturbato di testa l'ha girata di testa superando Falcone. Immediata la segnazionale del guardalinee, che ha fatto annulare la rete per posizione (netta) di fuorigioco del difensore del Milan. 

MILAN-LECCE, LE FORMAZIONI UFFICIALI

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlović; Chukwueze, Modrić, Rabiot, Estupiñan; Pulisic, Saelemaekers; Ramos. A disp.: Terracciano P., Torriani; Bartesaghi, Diawara, Gabbia, Terracciano F., Tomori; Cisse, Comotto, Hutchinson, Jashari, Loftus-Cheek, Moreira, Musah; Camarda. All.: Amorim.

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Siebert, Gallo; Maleh, Ilić, Coulibaly; Monteiro, Štulić, Pierotti. A disp.: Bleve, Borbei; Dembelé, Fofana, Jean, Ndaba, Scott; Dramé, Fatah, Gorter; Esteban, N'Dri, Ngom. All.: Di Francesco.

Arbitro: La Penna. 