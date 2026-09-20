Milan, Giaccherini avvisa: "I rossoneri corrono tanto in avanti, ma subiscono molto in ripartenza"

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Dopo la debacle in Europa League contro il Benfica, il Milan di Ruben Amorim cerca riscatto immediato in campionato. Stasera alle 20.45 arriverà il Lecce di Di Francesco, bisognoso di punti per la propria classifica. Una gara complicata, non certo scontata. Così, proprio sul modo di stare in campo dei rossoneri, l'ex calciatore Emanuele Giaccherini ha commentato il momento attuale del Milan e di Ruben Amorim. Un estratto delle sue parole a Vamos su DAZN:

"Non credo sia tanto la comunicazione ma piuttosto trovare la quadra alla squadra perché, a mio avviso, si è passati da un Milan di Allegri conservativo, più difensivo, che aspettava l'avversario per poi pungere, a un Milan completamente diverso: un Milan super offensivo, un Milan che ti va in avanti, un Milan che subisce anche tanto. Non ha equilibrio questa squadra: è passata dalla difesa ad andare a essere troppo spregiudicata e, secondo me, è difficile trovare un equilibrio con quelle che sono le pedine che sono all'interno della rosa".