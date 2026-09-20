News Milan-Lecce 1-0 all'intervallo: buona prova dei rossoneri e idee interessanti

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Breve analisi e commento sul primo tempo di Milan-Lecce. Rossoneri in controllo

I primi quarantacinque minuti di Milan-Lecce si concludono con i rossoneri in vantaggio per 1-0 grazie al gran gol di Pulisic, ma il punteggio sarebbe potuto essere ancora più rotondo. Squadra in completo controllo praticamente sempre, con i salentini che non sono mai stati pericolosi dalle parti di Maignan. Ritmi forse ancora un po' bassi, ma i continui movimenti dei giocatori offensivi hanno comunque aperto spazi e creato situazioni potenzialmente molto pericolose. Il gol di Pulisic, che torna a segnare dopo 266 giorni - l'ultimo risale al 28 dicembre 2025, giorno di Milan-Verona 3-0 - nasce da un'attacco della profondità a difesa schierata con Pavlovic che ha servito splendidamente il compagno con un gran lancio di sinistro. Il controllo volante del numero 11 ha fatto il resto.

Amorim ha provato a rendere più fluida la manovra della squadra schierandola con un sorprendente 4-4-2: Gila e Chukwueze danno grande ampiezza a destra, con il nigeriano che ha la licenza anche di stringere per attaccare la difesa salentina centralmente, e la manovra ne trae grande beneficio. I giocatori riescono infatti a ricevere molto più liberi e soprattutto guardando la porta.

Manca ancora tanta lucidità in situazioni favorevoli, soprattutto in contropiede o dopo una riconquista alta: Saelemaekers ha sulla coscienza un paio di scelte facili per mandare i compagni in porta che invece sono risultate in un nulla di fatto a causa della fretta o di un tasso tecnico davvero basso. Modric non ancora lucidissimo, ma un paio di sventagliate del croato hanno strappato qualche applauso dei tifosi. A fine gara sarà importante capire quali sono state le richieste di Amorim per Ramos: il portoghese in avvio azione è spesso l'unico calciatore offensivo a venire incontro, quasi a fare da boa, per poi innescare la ricerca del terzo uomo - di solito Rabiot - dopo lo scarico al compagno vicino. Il numero 9 ha offerto un paio di break importanti ed efficaci, ma poi è stato servito pochissimo in area di rigore. Manca ancora un po' di intesa quando si arriva ai 16 metri avversari. Comunque un primo tempo decisamente positivo, con un Milan che non è mai stato così controllo in questo campionato. Nella ripresa sarà importante mantenere la stessa applicazione e attenzione per evitare brutte sorprese. Anzi, bisognerà cercare di chiuderla e finalizzare tutto questo possesso e controllo.