MN - Sala crede in Ramos: "Da Milanello me lo raccontano come un giocatore fuori categoria"

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In esclusiva per MilanNews.it, il giornalista e bordocampista di DAZN Federico Sala, ha parlato così dell'attuale momento dei rossoneri di mister Amorim. Questo un estratto delle sue considerazioni e idee verso la sfida di San Siro contro il Lecce e sul momento che sta vivendo Gonçalo Ramos:

SALA CREDE IN GONCALO RAMOS

“Si parte da un presupposto. Serve tempo, perché il ragazzo ha giocato poco negli ultimi due anni, non è riuscito giocare nemmeno un mondiale con continuità. Deve anche ritrovare un po’ di leggerezza e sensibilità in campo. Dal feedback che ho io, me l’hanno raccontato come un giocatore superiore, fuori categoria in quel di Milanello, le qualità non si discutono. C’entra anche il contesto, allenatore nuovo e paese nuovo. Io di giocatori che arrivano e impattano come Malen, sinceramente non me lo ricordo. Ramos nelle ultime partite, tolta Venezia, non è riuscito quasi mai ad avere palloni giocabili. Non arriva l’acqua nel fiume. Se non riesci a portare nulla all’attaccante, lui non può farci niente".