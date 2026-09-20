News MN - Milan-Lecce, per Amorim prime prove di 4-4-2

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Un cambio interessante di Amorim per Milan-Lecce

Nell'avvicinamento a Milan-Lecce Amorim alla fine l'aveva detto: la sua idea calcistica non è confinata al modulo - il 3-4-2-1 - ma a movimenti, interpretazioni, velocità e mentalità. E infatti nella prima mezz'ora della sfida contro i salentini la squadra è passata quasi immediatamente ad un 4-4-2 molto largo, come Gila ed Estupinan terzini. In fase di costuzione la variante è stata anche 4-2-3-1, in base alla posizione di Pulisic e quella degli esterni Saelemaekers e Chukwueze.

In fase di non possesso invece il 4-4-2 è stato abbastanza classico, con Pulisic sulla stessa linea di Ramos per gestire al meglio la prima fase di pressing. L'avversario per ora non sembra essere dei più impegnativi, ma è comunque un esperimento interessante di Amorim in questa prima fase di stagione in cui il Milan ha avuto un po' di difficoltà ad avere una manovra fluida e avvolgente per larghi tratti di partita. Interessante anche la posizione di Rabiot, molto ibrida: il francese è il giocatore designato ad occupare gli spazi tra le linee o a lanciarsi cercando la profondità quando il Lecce viene scoperto dal giropalla rossonero.

Il gol di Pulisic arriva infatti su un attacco della profondità dello statunitense a difesa del Lecce schierata: il numero 11 è partito da una posizione più centrale e Pavlovic l'ha servito splendidamente e in modo diretto.