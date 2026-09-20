MIL-LEC (1-0): dopo 266 giorni Pulisic torna a segnare, e lo fa in grande stile. Milan in vantaggio
Dopo 15 minuti si sblocca il risultato a San Siro. A 266 giorni dall'ultima volta Christian Pulisic torna a timbrare il tabellino dei marcatori, e lo fa in grandissimo stile. Lancio lungo di Pavlovic dalla metà campo, l'americano sguscia alle spalle dell'avversario e, dopo un grande stop, di punta supera Falcone che non può nulla sulla rapidità di esecuzione dell'americano.
MILAN-LECCE, LE FORMAZIONI UFFICIALI
MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlović; Chukwueze, Modrić, Rabiot, Estupiñan; Pulisic, Saelemaekers; Ramos. A disp.: Terracciano P., Torriani; Bartesaghi, Diawara, Gabbia, Terracciano F., Tomori; Cisse, Comotto, Hutchinson, Jashari, Loftus-Cheek, Moreira, Musah; Camarda. All.: Amorim.
LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Siebert, Gallo; Maleh, Ilić, Coulibaly; Monteiro, Štulić, Pierotti. A disp.: Bleve, Borbei; Dembelé, Fofana, Jean, Ndaba, Scott; Dramé, Fatah, Gorter; Esteban, N'Dri, Ngom. All.: Di Francesco.
Arbitro: La Penna.
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