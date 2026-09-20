San Siro fa 100 anni ed il Milan lo omaggia con un video prima della partita col Lecce

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L'omaggio del Milan per i 100 anni di San Siro con un video emozionale

19 settembre 1926, 19 settembre 2026. San Siro compie 100 anni ed il Milan, nella sera della sfida di Serie A contro il Lecce, rende omaggio all'impianto che ha fatto la storia dei rossoneri, di Milano e dell'Italia intera. Lo stadio, dedicato a Giuseppe Meazza, è un pezzo importante della cultura generale dello Stivale grazie alle innumerevoli vittorie del Milan nel corso degli anni, tra Italia e Europa.

Il Club, prima della lettura delle formazioni, ha mandato in onda sul maxi schermo dello stadio un omaggio emozionante per San Siro, con immagini di diverse epoche e vittorie: scudetti, coreografie, notti magiche di Champions League... Il club rossonero ha reso omaggio anche a Sandro Mazzola, scomparso pochi giorni fa, includendo lo storico scatto in un derby con Gianni Rivera.