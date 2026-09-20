San Siro fa 100 anni ed il Milan lo omaggia con un video prima della partita col Lecce
19 settembre 1926, 19 settembre 2026. San Siro compie 100 anni ed il Milan, nella sera della sfida di Serie A contro il Lecce, rende omaggio all'impianto che ha fatto la storia dei rossoneri, di Milano e dell'Italia intera. Lo stadio, dedicato a Giuseppe Meazza, è un pezzo importante della cultura generale dello Stivale grazie alle innumerevoli vittorie del Milan nel corso degli anni, tra Italia e Europa.
Il Club, prima della lettura delle formazioni, ha mandato in onda sul maxi schermo dello stadio un omaggio emozionante per San Siro, con immagini di diverse epoche e vittorie: scudetti, coreografie, notti magiche di Champions League... Il club rossonero ha reso omaggio anche a Sandro Mazzola, scomparso pochi giorni fa, includendo lo storico scatto in un derby con Gianni Rivera.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan