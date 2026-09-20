San Siro fa 100 anni ed il Milan lo omaggia con un video prima della partita col Lecce

San Siro fa 100 anni ed il Milan lo omaggia con un video prima della partita col LecceMilanNews.it
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Oggi alle 20:40News
di Manuel Del Vecchio
L'omaggio del Milan per i 100 anni di San Siro con un video emozionale

19 settembre 1926, 19 settembre 2026. San Siro compie 100 anni ed il Milan, nella sera della sfida di Serie A contro il Lecce, rende omaggio all'impianto che ha fatto la storia dei rossoneri, di Milano e dell'Italia intera. Lo stadio, dedicato a Giuseppe Meazza, è un pezzo importante della cultura generale dello Stivale grazie alle innumerevoli vittorie del Milan nel corso degli anni, tra Italia e Europa.

Il Club, prima della lettura delle formazioni, ha mandato in onda sul maxi schermo dello stadio un omaggio emozionante per San Siro, con immagini di diverse epoche e vittorie: scudetti, coreografie, notti magiche di Champions League... Il club rossonero ha reso omaggio anche a Sandro Mazzola, scomparso pochi giorni fa, includendo lo storico scatto in un derby con Gianni Rivera.